Защитная рамка Benro FR1515 для фильтров 150x150x2 мм



Код товара: УТ-00051517 Артикул: FR1515 Код товара: УТ-00051517 Артикул: FR1515 Тип фильтра Держатель фильтра Размер, мм 150 х 150 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра Держатель фильтра Размер, мм 150 х 150 Описание Предназначена для защиты стеклянных и пластиковых светофильтров размером 150x150 мм и толщиной 2 мм при использовании. Предотвращает появление царапин в зоне контакта фильтра с пазами держателя

Снижает проникновение света через щели в держателе (паразитную засветку)

Снижает появление отпечатков пальцев на поверхности фильтра

Обеспечивает частичную защиту фильтра при его падении

Фиксирует фильтр в нижнем положении. Совместимость: держатель Benro FH150M2HF Материал: пластик. Видео Наш обзор

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