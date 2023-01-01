Предназначена для защиты стеклянных и пластиковых светофильтров размером 150x150 мм и толщиной 2 мм при использовании. Предотвращает появление царапин в зоне контакта с пазами держателя, снижает проникновение света через щели в держателе (паразитную засветку), снижает появление отпечатков пальцев на поверхности фильтра, обеспечивает частичную защиту фильтра при его падении, фиксирует фильтр в нижнем положении.