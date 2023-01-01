Защитная рамка Benro FR1515 для фильтров 150x150x2 мм
Код товара : УТ-00051517
Артикул : FR1515
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Предназначена для защиты стеклянных и пластиковых светофильтров размером 150x150 мм и толщиной 2 мм при использовании.
- Предотвращает появление царапин в зоне контакта фильтра с пазами держателя
- Снижает проникновение света через щели в держателе (паразитную засветку)
- Снижает появление отпечатков пальцев на поверхности фильтра
- Обеспечивает частичную защиту фильтра при его падении
- Фиксирует фильтр в нижнем положении.
Совместимость: держатель Benro FH150M2HF
Материал: пластик.