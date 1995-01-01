Рамка Benro FR1015M магнитная защитная, для фильтров 100x150x2 мм

0 0 отзывов Код товара : УТ-00068215 Артикул : FR1015M

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Рамка усиливает жесткость установленного фильтра, предотвращая при этом непосредственный контакт его боковых сторон с пазами держателя фильтра. Задать вопрос 2 500 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Рамка усиливает жесткость установленного фильтра, предотвращая при этом непосредственный контакт его боковых сторон с пазами держателя фильтра.

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