Рамка Benro FR1015M магнитная защитная, для фильтров 100x150x2 мм
Код товара : УТ-00068215
Артикул : FR1015M
2 500 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Рамка усиливает жесткость установленного фильтра, предотвращая при этом непосредственный контакт его боковых сторон с пазами держателя фильтра.
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