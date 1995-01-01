Описание

Benro защитная рамка для фильтров 100 x 100 мм предназначена для защиты стеклянных вставных фильтров 100 x 100 мм и толщиной 2 мм, при использовании в компендиуме-держателе фильтров Benro FH100M3K0. Закрывая боковые стороны установленного фильтра, эта защитная рамка фильтра помогает устранить рассеянный свет, который может возникать между установленным фильтром, держателем фильтра и линзой объектива и который может оказать нежелательное воздействие на экспозицию.

Рамка усиливает жесткость установленного фильтра, предотвращая при этом непосредственный контакт его боковых сторон с пазами держателя фильтра.