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Защитная рамка Benro FR1010 для фильтров 100x100x2 мм

Код товара:УТ-00051506
Артикул:FR1010

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Предназначена для защиты стеклянных и пластиковых светофильтров размером 100x100 мм и толщиной 2 мм.

  • Предотвращает появление царапин в зоне контакта фильтра с пазами держателя
  • Снижает проникновение света через щели в держателе (паразитную засветку)
  • Снижает появление отпечатков пальцев на поверхности фильтра
  • Обеспечивает частичную защиту фильтра при его падении
  • Фиксирует фильтр в нижнем положении.

Совместимость: держатели Benro FH100M2 / FH100M3

Материал: пластик.