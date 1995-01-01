Защитная рамка Benro FR1010 для фильтров 100x100x2 мм
Код товара:УТ-00051506
Артикул:FR1010
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраДержатель фильтра
Размер, мм100 х 100
Описание
Предназначена для защиты стеклянных и пластиковых светофильтров размером 100x100 мм и толщиной 2 мм.
- Предотвращает появление царапин в зоне контакта фильтра с пазами держателя
- Снижает проникновение света через щели в держателе (паразитную засветку)
- Снижает появление отпечатков пальцев на поверхности фильтра
- Обеспечивает частичную защиту фильтра при его падении
- Фиксирует фильтр в нижнем положении.
Совместимость: держатели Benro FH100M2 / FH100M3
Материал: пластик.