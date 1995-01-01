Описание

Штатив BENRO iTrip FIT29AIH1 разработан для системных или зеркальных камер со стандартным объективом. Допустимая нагрузка 6 кг. Небольшой собственный вес (1.6 кг) и широкий диапазон регулировки высоты (41,5-154,5 см) позволяет снимать в различных жанрах – от пейзажа до макросъемки.

В штативе BENRO iTrip FIT29AIH1 используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось увеличить прочность штатива при небольшом собственном весе. Литой хаб (крестовина) придает штативу устойчивость и исключает нежелательные подвижки. Дополнительную высоту обеспечивает центральная телескопическая колонна с надежным цанговым замком.

Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок для груза.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов! Высота монопода: 161 см.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала. Резиновые опоры с протектором улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях.

Компактная и легкая шаровая головка управляется одной ручкой: моментальная фиксация выбранного положения камеры. Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную и панорамирование на 360 градусов.

Быстросъемная штативная площадка Benro PU30 совместимая с Arca Swiss обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры.

Головка изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Такое покрытие полностью исключает коррозию метала и сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

Штатив комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

Технические характеристики: