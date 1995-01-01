Описание

Удобный алюминиевый штатив с шаровой головкой для путешествующих фотографов, которым необходим компактный и надежный штатив для цифровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов со стандартным набором объективов. Выдерживает нагрузку до 14 кг. Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив (46,5 см), который легко поместится в рюкзаке или чемодане. Широкий диапазон регулировки высоты (46,5-165 см) позволяет снимать практически во всех жанрах. Независимая регулировка угла наклона ног в трех положениях позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п.

В случае, если установить штатив нет возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Высота монопода 173,5 см.

Эргономичные цанговые зажимы, защищенные от попадания пыли, обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. Выдвижная центральная колонна с цанговым зажимом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива (например, при сильном ветре).

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Литой хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.



Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Компактная и прочная шаровая голова Benro IB2 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования. Цифровая шкала на оси панорамирования имеет анодированное покрытие и предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений. Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта. Голова изготовлена из магниевого сплава.

Штатив комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.

Технические характеристики: