Штатив Benro FIF28AIB2 iFoto c шаровой головой, трансформер в монопод
Код товара : УТ-00073036
Артикул : FIF28AIB2
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Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Удобный алюминиевый штатив с шаровой головкой для путешествующих фотографов, которым необходим компактный и надежный штатив для цифровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов со стандартным набором объективов. Выдерживает нагрузку до 14 кг. Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив (46,5 см), который легко поместится в рюкзаке или чемодане. Широкий диапазон регулировки высоты (46,5-165 см) позволяет снимать практически во всех жанрах. Независимая регулировка угла наклона ног в трех положениях позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п.
В случае, если установить штатив нет возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Высота монопода 173,5 см.
Эргономичные цанговые зажимы, защищенные от попадания пыли, обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. Выдвижная центральная колонна с цанговым зажимом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива (например, при сильном ветре).
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Литой хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.
Компактная и прочная шаровая голова Benro IB2 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования. Цифровая шкала на оси панорамирования имеет анодированное покрытие и предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений. Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта. Голова изготовлена из магниевого сплава.
Штатив комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.
- Материал – сплав алюминия и магния
- Допустимая нагрузка, кг – 14
- Вес, кг – 2,19
- Максимальная высота, см – 165
- Рабочая высота, см – 138,5
- Минимальная высота, см – 46,5
- В сложенном виде, см – 46,5
- Высота монопода, см – 173,5