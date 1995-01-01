Описание

Компактный алюминиевый штатив Benro iFoto FIF19AIB0 разработан для системных и зеркальных фотокамер со стандартными объективами. Выдерживает нагрузку до 8 кг. Реверсивное складывание ног позволило получить минимальный размер штатива, в сложенном виде всего 34,8 см. Комплектуется удобной шаровой головкой. Штатив состоит из 5 секций, которые обеспечивают широкий диапазон регулировок высоты съемки 35-147 см. Центральная телескопическая колонна с двумя цанговыми фиксаторами поднимет вашу камеру на нужную высоту без потери прочности всей конструкции.

Цанговые замки обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива. Замки надежно защищены от попадания пыли. Три независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности. Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях. Для надежной установки штатива на мягком грунте, траве или камнях предусмотрены металлические шипы. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала.

Для съемки в ограниченном пространстве предусмотрена быстрая трансформация штатива в монопод без использования инструментов. Отсоедините одну ножку и центральную колонну, соедините их вместе, монопод готов. Высота монопода 152 см.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Компактная и прочная шаровая голова Benro IB0 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Независимое панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования. Цифровая шкала на оси панорамирования имеет анодированное покрытие и предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений. Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU50) обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта. Голова изготовлена из магниевого сплава.

Штатив комплектуется плотным чехлом для хранения и транспортировки.

Технические характеристики: