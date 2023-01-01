Описание

Удобный алюминиевый штатив с шаровой головкой для путешествующих фотографов, которым необходим компактный и надежный штатив для цифровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов со стандартным набором объективов. Выдерживает нагрузку до 10 кг.

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив (длина 46.5 см), который легко поместится в рюкзаке или чемодане. Широкий диапазон регулировки высоты (45-166.5 см) позволяет снимать практически во всех жанрах. Независимая регулировка угла наклона ног в трех положениях позволяет установить штатив практически в любой локации – пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п. В случае, если установить штатив нет возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, затем соедините их вместе. У вас в руках монопод – отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Высота монопода 173 см.

Эргономичные цанговые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. Замки защищены от попадания пыли. Выдвижная центральная колонна с цанговым зажимом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Литой хаб (крестовина) и ноги из этого сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Компактная и прочная шаровая голова из магниевого сплава Benro IB0 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную и панорамирование на 360°. Также имеется регулировка силы трения, что облегчает использование штатива с камерами разного веса. Цифровая шкала на оси панорамирования имеет анодированное покрытие и предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений. Быстросъемная штативная площадка PU50 совместима со стандартом Arca-Swiss. Функция двойной блокировки площадки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Штатив комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.