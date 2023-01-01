Описание

Компактный штатив серии Go Plus Travel с наклонной центральной колонной. Снимайте все, от портрета до пейзажа, от макросъемки до фудфотографии. Благодаря компактным размерам и малому весу штатив относится к категории «туристических» (Travel), его легко брать с собой на выездную съемку. Это удалось благодаря сочетанию усиленной крестовины из сплава магниевого сплава и прочных карбоновых ног. Углы ног регулируются в трех независимых положениях, штатив также удобно использовать для макросъемки и для съемки с уровня земли. Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде.

Расположите колонну горизонтально и используйте штатив как портативную рабочую станцию. С помощью дополнительных фиксаторов, закрепите на колонне оборудование: ноутбук, планшет, вторую камеру и так далее. На крестовине расположено резьбовое гнездо для установки различного оборудования (осветитель, микрофон, монитор), с помощью дополнительных кронштейнов. Для дополнительных возможностей съемки предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод: отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе – монопод готов. Его высота 177,5 см. Монопод можно использовать в качестве легкой поддержки камеры при длительной съемке с тяжелой оптикой (например, спортивные соревнования). Вы также можете использовать монопод для доступа к новым ракурсам: например, для съемки над головами.

Цанговые замки с улучшенной эргономикой обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива, а также защиту от атмосферных воздействий и пыли. Для фиксации замка достаточно поворота всего на 90°, что делается одним движением руки, поэтому в скорости работы они не уступают клипсовым замкам. Резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях, а для использования на мягком грунте или на гравии предусмотрены шипы из нержавеющей стали.

Для удобства использования штатива в холодную погоду на одной ноге имеется накладка из пеноматериала. Большой металлический крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Установочная резьба 3/8 дюйма, которая идеально подходит для крепления большинства штативных голов. Цифровая шкала на центральной колонне и диске панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Штатив комплектуется плотным чехлом для переноски с двумя внешними карманами на молнии и съемным плечевым ремнем с удобной накладкой.