Профессиональный алюминиевый штатив с высокой максимальной нагрузкой (14 кг), который хорошо подходит для путешествий и всех видов выездной фотосъемки. Наклонная центральная колонна упрощает съемку с направлением камеры сверху вниз, а также макро и пейзажную, архитектурную съемку с нижнего ракурса. Замки цанговые – компактные и с фирменной системой защиты от попадания грязи. На крестовине располагается пузырьковый уровень и гнездо для установки кронштейна с дополнительным оборудованием.

Одна из ножек штатива отворачивается и соединяется с центральной колонной, образуя монопод: удобно, когда вам не нужно брать на съемку целый штатив, или когда вам необходимо получить дополнительный вынос. Например, для съемки над головами или с другого, обычно недоступного ракурса. Высота монопода 187,5 см. В положении для транспортировки ножки поднимаются на 180° вверх, обхватывая собой крестовину со штативной головкой (головка не входит в данную комплектацию), что снижает общие габариты. В комплекте 2 варианта наконечников для ножек: резиновые для твердых покрытий и стальные шипы для открытого грунта, снега и льда. Также в комплекте качественная плечевая сумка для штатива и мелких аксессуаров.