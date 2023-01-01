Описание

Профессиональный алюминиевый штатив с высокой максимальной нагрузкой (14 кг), который хорошо подходит для путешествий и всех видов выездной фотосъемки. Наклонная центральная колонна упрощает съемку с направлением камеры сверху вниз, а также макро и пейзажную, архитектурную съемку с нижнего ракурса. Замки цанговые – компактные и с фирменной системой защиты от попадания грязи. На крестовине располагается пузырьковый уровень и гнездо для установки кронштейна с дополнительным оборудованием.

Одна из ножек штатива отворачивается и соединяется с центральной колонной, образуя монопод: удобно, когда вам не нужно брать на съемку целый штатив, или когда вам необходимо получить дополнительный вынос. Например, для съемки над головами или с другого, обычно недоступного ракурса. Высота монопода 187,5 см. В положении для транспортировки ножки поднимаются на 180° вверх, обхватывая собой крестовину со штативной головкой (головка не входит в данную комплектацию), что снижает общие габариты. В комплекте 2 варианта наконечников для ножек: резиновые для твердых покрытий и стальные шипы для открытого грунта, снега и льда. Также в комплекте качественная плечевая сумка для штатива и мелких аксессуаров.

Компактная и легкая шаровая голова Benro B2 с высокой максимальной нагрузкой 16 кг. Имеется отдельный замок оси вращения, а также разметка в градусах, что облегчает создание горизонтальных панорам. Отдельная рукоятка отвечает за силу трения: увеличьте сопротивление при использовании тяжелых камер или понизьте при использовании штатива с компактными фотоаппаратами или смартфонами. Съемная площадка совместима со стандартом Arca Swiss, что позволяет при необходимости использовать другие пластины: более длинные или L-образные.