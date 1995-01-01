Тележка Benro DL08

0 0 отзывов Код товара : УТ-00048970 Артикул : DL08

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Все характеристики Штативная тележка Benro DL08, совместимая с видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхнсти быстро перемещая камеру. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики

Описание Штативная тележка Benro DL08, совместимая с видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхнсти быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложеном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски.

Совместимость

Видеоштативы: A573TBS7, A673TMBS8, AD71FK5, BV6, BV8, BV10

Видео

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