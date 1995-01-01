Тележка Benro DL06
Код товара:УТ-00048969
Артикул:DL06
Товар не найден
Описание
Штативная тележка Benro DL06, совместимая с фото- и видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхнсти быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложеном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски.
Совместимость
Фото: Travel Angel, Adventure, Mach3
Видео: KH25N, KH26NL, Aero2, Aero 4, A373F, C373F