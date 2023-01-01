Центральная колонна телескопическая Benro CSC29, карбоновая
Код товара : УТ-00049009
Артикул : CSC29
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Центральная телескопическая колонна Benro CSC29 из карбона служит дополнением к штативу Benro TTOR24C. Использование колонны позволяет увеличить высоту съемки от 200 до 405 мм. Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют всего за несколько секунд настроить высоту колонны.
Основание диаметром 45 мм с резьбой 3/8 " для установки штативных головок с фиксирующим внутренним болтом.