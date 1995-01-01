Центральная колонна телескопическая Benro CSC25, карбоновая

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Код товара: УТ-00049008 Артикул: CSC25 Код товара: УТ-00049008 Артикул: CSC25 Тип аксессуара Центральные колонны Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Центральные колонны Описание Центральная телескопическая колонна Benro CSC25 из карбона служит дополнением к штативу Benro TTOR14C. Использование колонны позволяет увеличить высоту съемки от 200 до 405 мм. Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют всего за несколько секунд настроить высоту колонны.

Основание диаметром 40 мм с резьбой 3/8 " для установки штативных головок с фиксирующим внутренним болтом. Видео Наш обзор

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