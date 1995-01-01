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Центральная колонна телескопическая Benro CSC22, карбоновая

  • CSC22, карбоновая
  • CSC22, карбоновая
  • CSC22, карбоновая
  • CSC22, карбоновая
  • CSC22, карбоновая
Код товара:УТ-00049007
Артикул:CSC22

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Центральная телескопическая колонна Benro CSC22 из карбона служит дополнением к штативам Benro TTOR03C и FBAT03CNM. Использование колонны позволяет увеличить высоту съемки от 200 до 405 мм. Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют всего за несколько секунд настроить высоту колонны.
Основание диаметром 40 мм с резьбой 3/8 " для установки штативных головок с фиксирующим внутренним болтом.