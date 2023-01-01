Описание

Комплект карбоновый видеоштатив Benro С373FB и компактная видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S8Pro - идеальный компаньон для съемок видеоконтента высокого качества.

Штатив Benro С373FB

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro С373FB. Он незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Штатив снабжен полусферой 75 мм с короткой ручкой для удобного выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры, а пузырьковый уровень пригодится при использовании штатива на пересеченной местности.

Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

Конструкция штатива из карбона обеспечивает лучшее поглощение вибрации и устойчивость к коррозии в соленой воде, на что стоит обратить внимание, если вы снимаете на пляже рядом с водой.

Штатив изготовлен из карбона, за счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность и коррозийную стойкость. Также, карбон обеспечивает лучшее поглощение вибрации и устойчивость к коррозии в соленой воде, на что стоит обратить внимание, если вы снимаете на пляже рядом с водой.

Усиленный хаб из сплава магния и алюминия обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Секции штатива съемные и могут быть очищены после использования на мокром и грязном грунте.

Видеоголова Benro S8Pro

Видеоголова Benro S8Pro с гидравлическими картриджами и контрбалансом разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Выдерживает нагрузку до 8 кг. Восемь ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.

Benro S8Pro – голова, которую ждали профессиональные видеооператоры и кинематографисты.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.