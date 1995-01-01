Комплект Benro BV6PRO - алюминиевый трехсекционный штатив тандемного типа Benro A673TM и видеоголова с контрбалансом Benro BV6 – идеальный инструмент для создания видеоконтента профессионального уровня. Подходит для установки видеокамер, системных и зеркальных камер с обвесом. Идеально подходит для использования как на открытом воздухе, так и в студии.

Видеоголова Benro BV6

Видеоголова c контрбалансом Benro BV6 для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Выдерживает нагрузку до 6 кг. Восемь ступеней контрбаланса позволяют выбрать нужную величину противовеса для каждой настройки, что помогает при смене объективов или добавлении аксессуаров.

4-ступенчатые элементы управления панорамированием и наклоном предлагают более профессиональный стиль настройки и помогают повторять плавные движения.

Все основные элементы управления, кроме противовеса, расположены на левой стороне головы, что позволяет легко выполнять настройки одной рукой при работе с камерой и вносить корректировки в процессе съемки.

Benro BV6 – идеальный инструмент, для создания видеоконтента профессионального уровня.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона +90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.

Штатив Benro A673TM

Классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив обеспечивает максимальную стабильность для видеокамер с установленным обвесом.

Штатив снабжен полусферой 75 мм с короткой ручкой для быстрого выравнивания уровня горизонта.

Телескопическая средняя растяжка с фиксирующими рычагами позволяет точно установить углы ног, в том числе и в максимально широком положении.

Конструкция штатива позволят оперативно менять локации. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать.

Резиновые опоры ног штатива обеспечивают отличную устойчивость даже на скользкой поверхности. Опоры можно легко удалить, чтобы использовать двойные шипы на грунтовой поверхности.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.