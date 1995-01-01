Алюминиевый трехсекционный штатив тандемного типа и видеоголова с контрбалансом – идеальный инструмент для создания видеоконтента профессионального уровня. Подходит для установки видеокамер, системных и зеркальных фотокамер с дополнительным обвесом. Идеально подходит для использования как на открытом воздухе, так и в студии.

Видеоголова

Видеоголова c регулируемым контрбалансом и сопротивлением разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры. Выдерживает нагрузку до 4 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют выбрать нужную величину противовеса, что помогает при смене камер, объективов или добавлении аксессуаров. Сопротивление изменяется шагово, доступно 4 степени (от 0 до 3), отдельно для каждой из двух осей. Регулировка сопротивления позволит вам более плавно наклонять и вращать камеры различного веса и габаритов. Все основные элементы управления расположены на левой стороне головы, что позволяет легко выполнять настройки одной рукой при работе с камерой и вносить корректировки прямо в процессе съемки.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение плохо закрепленной камеры. Площадка поставляется с двумя винтами: 1/4" и 3/8".

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования.

Диапазон наклона: -60° ~ 90° градусов, диапазон панорамирования: 360°.

Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта при любом освещении.

Штатив

Классический трехсекционный двухтрубный штатив обеспечивает максимальную стабильность для видеокамер с установленным обвесом. Штатив снабжен 75-мм полусферой с короткой ручкой для быстрого выравнивания камеры по уровню горизонта. Телескопическая средняя растяжка с фиксирующими рычагами позволяет точно установить углы ног, в том числе и в максимально широком положении.

Конструкция штатива позволят оперативно менять локации. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать. Резиновые опоры ног штатива обеспечивают отличную устойчивость даже на скользкой поверхности. Их можно легко удалить, чтобы использовать двойные шипы на грунтовой поверхности. Штатив комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.