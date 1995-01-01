Штативная площадка Benro BR-PU60 Arca-Swiss style

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Код товара: УТ-00056985 Артикул: BR-PU60 Код товара: УТ-00056985 Артикул: BR-PU60 Тип аксессуара Площадки Материал алюминиевый сплав Вес 40 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Характеристики Материал алюминиевый сплав Физические характеристики Вес 40 г Описание Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. При использовании со штативными головками Benro также поддерживается защитная функция двойной блокировки, которая предотвращает падение камеры в том случае, если вы недостаточно плотно зажали площадку в замке. Видео Наш обзор

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