Штативная площадка Benro BR-PU60 Arca-Swiss style
Код товара : УТ-00056985
Артикул : BR-PU60
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминиевый сплав
Физические характеристики
Вес
40 г
Описание
Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. При использовании со штативными головками Benro также поддерживается защитная функция двойной блокировки, которая предотвращает падение камеры в том случае, если вы недостаточно плотно зажали площадку в замке.