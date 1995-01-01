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Штативная площадка Benro BR-PU60 Arca-Swiss style

  • BR-PU60 Arca-Swiss style
  • BR-PU60 Arca-Swiss style
  • BR-PU60 Arca-Swiss style
Код товара:УТ-00056985
Артикул:BR-PU60

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. При использовании со штативными головками Benro также поддерживается защитная функция двойной блокировки, которая предотвращает падение камеры в том случае, если вы недостаточно плотно зажали площадку в замке.