Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU50 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. При использовании со штативными головками Benro также поддерживается защитная функция двойной блокировки, которая предотвращает падение камеры в том случае, если вы недостаточно плотно зажали площадку в замке.