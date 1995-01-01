Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU50 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. При использовании со штативными головками Benro также поддерживается защитная функция двойной блокировки, которая предотвращает падение камеры в том случае, если вы недостаточно плотно зажали площадку в замке.
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