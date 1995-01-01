Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Быстросъемная площадка Benro BR-PL100 Arca-Swiss

Код товара:УТ-00059218
Артикул:BR-PL100

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Быстросъемная площадка PL100 совместимая с системой Arca-Swiss гарантирует быструю установку и надежную фиксацию. Удлиненная форма площадки позволяет дополнительно отбалансировать камеру на штативе в зависимости от используемого объектива. Ограничительные борта предотвращают прокручивание площадки относительно корпуса камеры. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Использование алюминиевого сплава высшего качества позволило получить легкую площадку без ущерба прочности. Анодирование поверхности обеспечивает многолетнюю стойкость к коррозии и истиранию. Высокая точность изготовления на станках с ЧПУ.

Размер 10 х 3.8 х 1.2 см.