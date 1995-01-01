Быстросъемная площадка - держатель для смартфона Benro ARCA SMART 70
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Характеристики
Описание
Arca Smart 2-в-1 быстросъемная площадка для фотокамер и держатель для смартфона.
Быстросъемная площадка устанавливается на любые Arca-Swiss совместимые штативные головы в мгновение ока. Имеет установочный винт со стандартной резьбой ¼ дюйма для установки практически любой камеры.
Пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон.
Предусмотрена установка смартфона под разными углами.
В верхней части расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 5,5 до 8,5 см.
С Arca Smart вы можете моментально переключить от съемки фотокамерой в студии на съемку на смартфон для соцсетей. Становитесь мобильным с помощью Arca Smart.
Благодаря складным фиксатором Arca Smart имеет очень компактный размер.