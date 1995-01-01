Снимайте фото, видео, ведите стрим, создавайте креативный контент вместе с универсальной быстросъемной площадкой Benro Arca Smart Side Arm. Разработана для одновременного использования камеры и смартфона. Идеальный инструмент для вашего движения вперед.

Устанавливается на любые Arca-Swiss совместимые штативные головы. Винт со стандартной резьбой ¼ дюйма для крепления камеры.

Интегрированный держатель смартфона имеет пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки, надежно удерживающие смартфон.

Предусмотрена регулировка угла наклона смартфона, установка в горизонтальной или вертикальной ориентации или в промежуточных положениях.

В верхней и нижней частях держателя расположены крепления типа «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 6 до 9,3 см.

Компактный размер 9,2х3,8х1,8 см.

Вес 110 гр.

Изготовлен из прочного алюминиевого сплава.

Гарантия производителя 1 год