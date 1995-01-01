Комплект Benro A673TMBS8PRO - алюминиевый двухтрубный видеоштатив Benro A673TMB и видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S8Pro – идеальный инструмент для создания видеоконтента профессионального уровня. Подходит для установки видеокамер, системных и зеркальных камер с обвесом.

Штатив Benro A673TMB

Классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив обеспечивает максимальную стабильность для видеокамер с установленным обвесом.

Штатив снабжен полусферой 75 мм.

Телескопическая средняя растяжка с фиксирующими рычагами позволяет точно установить углы ног, в том числе и в максимально широком положении.

Конструкция штатива позволят оперативно менять локации. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать.

Резиновые опоры ног штатива обеспечивают отличную устойчивость даже на скользкой поверхности. Опоры можно легко удалить, чтобы использовать двойные шипы на грунтовой поверхности.

Видеоголова Benro S8Pro

Видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S8Pro для профессиональных видеокамер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Выдерживает нагрузку до 8 кг. Восемь ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.

Benro S8Pro – голова, которую ждали профессиональные видеооператоры и кинематографисты.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.