Штатив Benro Classic A373FB с видеоголовой S6PRO, клипсовые замки
Код товара : УТ-00048999
Артикул : A373FBS6PRO
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Характеристики
Характеристики
Головка
Видеоголовка
Длина в сложенном положении
77,5 см
Физические характеристики
Вес
4,06 кг
Вес (брутто), г
4.200
Описание
Комплект алюминиевый видеоштатив Benro A373FB и компактная видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro - идеальный компаньон для съемок видеоконтента высокого качества.
Штатив Benro A373FB
Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro A373FB. Он незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.
Штатив снабжен полусферой 75 мм с короткой ручкой для удобного выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры, а пузырьковый уровень пригодится при использовании штатива на пересеченной местности.
Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.
В штативах используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Секции штатива съемные и могут быть очищены после использования на мокром и грязном грунте.
Видеоголова Benro S6Pro
Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом.
Выдерживает нагрузку до 6 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.
Жидкостные картриджи и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность панорамирования и наклонов.
Benro S6Pro – идеальный инструмент, для создания видеоконтента профессионального уровня.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки предотвращает падение камеры.
Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.
Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.