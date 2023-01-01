Штатив Benro Aero A2883F с видеоголовой S4PRO, клипсовые замки, алюминий
Код товара : УТ-00048992
Артикул : A2883FS4PRO
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
Видеоголовка
Материал
Алюминий/магний
Максимальная высота
165,5 см
Минимальная высота
55,5 см
Физические характеристики
Вес
2,86 кг
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Поднимитесь до небес с комплектом для видеосъемки Benro A2883FS4PRO на базе штатива Aero Travel и компактной видеоголовы S4PRO.
Штатив Benro A2883F
Штатив Benro Aero Travel разработан для операторов, снимающих в труднодоступных местах.
Вы отправитесь с ним в самые далекие и неизведанные места, не обременяя свое снаряжение лишним весом.
Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане.
Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п.
В случае, если установить штатив нет никакой возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве.
Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры.
Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте.
На ножках штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Голова у штатива съемная. В случае необходимости, вы можете легко ее заменить.
Видеоголова Benro S4Pro
Компактная видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S4Pro для системных и зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.
Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 4 кг. Две ступени контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.
Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.
Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.