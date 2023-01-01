Штатив Benro Classic A2573F с видеоголовой S4PRO, клипсовые замки, алюминий
Код товара : УТ-00048997
Артикул : A2573FS4PRO
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
Видеоголовка
Материал
Алюминий/магний
Максимальная высота
177 см
Физические характеристики
Вес
3 кг
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Комплект Benro A2573FS4PRO - алюминиевый видеоштатив Benro A2573F и компактная видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S4Pro - идеальный компаньон для съемок видеоконтента высокого качества.
Штатив Benro A2573F
Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro A2573F. Он незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.
Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.
В штативах используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта, а пузырьковый уровень пригодится при использовании штатива на пересеченной местности.
Выдвижная центральная колонна с эргономичным фиксирующим кольцом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Секции штатива съемные и могут быть очищены после использования на мокром и грязном грунте.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Видеоголова Benro S4Pro
Компактная видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S4Pro разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.
Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 4 кг. Две ступени контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.
Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.
Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Комплектуется сумкой для транспортировки и хранения.