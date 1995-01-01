Поднимитесь до небес с комплектом для видеосъемки Benro A1883FS2Pro на базе штатива Aero Travel и видеоголовы S2Pro. Штатив Benro Aero Travel разработан для операторов, снимающих в труднодоступных местах. Вы отправитесь с ним в самые далекие и неизведанные места, не обременяя свое снаряжение лишним весом. Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане. Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п. В случае, если установить штатив нет никакой возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве.

Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. На ножках штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы. Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость. Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию. Голова у штатива съемная. В случае необходимости вы можете легко ее заменить.

Видеологова Benro S2Pro

Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры. Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма. Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п. Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон. Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.). Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.