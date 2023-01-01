Описание

Поднимитесь до небес с комплектом для видеосъемки Benro A1683TS2PRO на базе штатива Aero Travel и видеоголовы S2Pro. Штатив Benro Aero Travel разработан для операторов, снимающих в труднодоступных местах. Вы отправитесь с ним в самые далекие и неизведанные места, не обременяя свое снаряжение лишним весом.

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане. Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п. В случае, если установить штатив нет возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Съемную ногу штатива можно использовать в качестве трости для ходьбы. Трость комплектуется кистевым ремнем и деревянной рукояткой.

Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. Эргономичные цанговые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. Выдвижная центральная колонна с цанговым зажимом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Комплектуется адаптером для съемки с низкой точки. Удалите центральную колонну, установите адаптер и снимайте с уровня земли.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

Видеологова Benro S2Pro

Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры. Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры. Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п. Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон. Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.). Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.