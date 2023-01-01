Штатив Benro Aero 2 PRO с видеоголовкой, цанговые замки
Код товара : УТ-00052961
Артикул : A1683TS2PRO
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D, с жидкостным демпфированием
Материал
алюминий
Максимальная высота
169 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
137.5
Длина в сложенном положении
53.5 см
Диаметр ног
15, 18.4, 21.8, 25.2 мм
Физические характеристики
Вес
2.17 кг
Вес (брутто), г
2.300
Описание
Поднимитесь до небес с комплектом для видеосъемки Benro A1683TS2PRO на базе штатива Aero Travel и видеоголовы S2Pro. Штатив Benro Aero Travel разработан для операторов, снимающих в труднодоступных местах. Вы отправитесь с ним в самые далекие и неизведанные места, не обременяя свое снаряжение лишним весом.
Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане. Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п. В случае, если установить штатив нет возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Съемную ногу штатива можно использовать в качестве трости для ходьбы. Трость комплектуется кистевым ремнем и деревянной рукояткой.
Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. Эргономичные цанговые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. Выдвижная центральная колонна с цанговым зажимом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Комплектуется адаптером для съемки с низкой точки. Удалите центральную колонну, установите адаптер и снимайте с уровня земли.
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.
Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.
Видеологова Benro S2Pro
Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры. Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры. Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п. Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон. Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.). Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.