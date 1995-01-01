Фоторамка Baummann широкий багет, 50x70, сосна, (BFW-1164)
Код товара:УТ-00058150
Артикул:BFW-1164
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии50х70 см
Материал багетаДерево
Цвет багетаСветло-коричневый
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка выполнена из гладкой, приятной на ощупь натуральной сосны. Благодаря простой форме, а также солнечному оттенку и выразительной природной текстуре древесины модель идеально впишется интерьер, оформленный в стилях классика, эко или прованс. Рамка предназначена для демонстрации памятных фотоснимков, вышивок, других творческих работ. Прозрачное стекло защитит содержимое от выцветания и сминания, пыли, грязи, механических повреждений. Для подвешивания на стену сзади предусмотрена специальная петля.