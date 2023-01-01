Фоторамка Baummann широкий багет 30x45, сосна, (BFW- 1160)
Код товара : УТ-00058148
Артикул : BFW-1160
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
30х45 см
Описание
Фоторамка выполнена из гладкой, приятной на ощупь натуральной сосны. Благодаря простой форме, а также солнечному оттенку и выразительной природной текстуре древесины модель идеально впишется интерьер, оформленный в стилях классика, эко или прованс. Рамка предназначена для демонстрации памятных фотоснимков, вышивок, других творческих работ. Прозрачное стекло защитит содержимое от выцветания и сминания, пыли, грязи, механических повреждений. Для подвешивания на стену сзади предусмотрена специальная петля.