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Фоторамка Baummann 25x35 см, сосна, широкий багет

  • 25x35 см, сосна, широкий багет (BFW-1161)
  • 25x35 см, сосна, широкий багет (BFW-1161)
  • 25x35 см, сосна, широкий багет (BFW-1161)
  • 25x35 см, сосна, широкий багет (BFW-1161)
  • 25x35 см, сосна, широкий багет (BFW-1161)
Код товара:УТ-00058145
Артикул:BFW-1161

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фоторамка выполнена из гладкой, приятной на ощупь натуральной сосны. Благодаря простой форме, а также солнечному оттенку и выразительной природной текстуре древесины модель идеально впишется интерьер, оформленный в стилях классика, эко или прованс. Рамка предназначена для демонстрации памятных фотоснимков, вышивок, других творческих работ. Прозрачное стекло защитит содержимое от выцветания и сминания, пыли, грязи, механических повреждений. Для подвешивания на стену сзади предусмотрена специальная петля.