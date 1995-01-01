Фоторамка Baummann 15x21 см, сосна, широкий багет
Код товара:УТ-00058143
Артикул:BFW-1158
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии15х21 см (А5)
Материал багетаДерево
Цвет багетаБежевый
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка выполнена из гладкой, приятной на ощупь натуральной сосны. Благодаря простой форме, а также солнечному оттенку и выразительной природной текстуре древесины модель идеально впишется интерьер, оформленный в стилях классика, эко или прованс. Рамка предназначена для демонстрации памятных фотоснимков, вышивок, других творческих работ. Прозрачное стекло защитит содержимое от выцветания и сминания, пыли, грязи, механических повреждений. Для подвешивания на стену сзади предусмотрена специальная петля.