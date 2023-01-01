Фоторамка выполнена из гладкой, приятной на ощупь натуральной сосны. Благодаря простой форме, а также солнечному оттенку и выразительной природной текстуре древесины модель идеально впишется интерьер, оформленный в стилях классика, эко или прованс. Рамка предназначена для демонстрации памятных фотоснимков, вышивок, других творческих работ. Прозрачное стекло защитит содержимое от выцветания и сминания, пыли, грязи, механических повреждений. Для подвешивания на стену сзади предусмотрена специальная петля.