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Фоторамка Baummann 10x15 см, сосна, широкий багет

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Код товара: УТ-00058142 Артикул: BFW-1157 Код товара: УТ-00058142 Артикул: BFW-1157 Размер фотографии 10х15 см Материал багета Дерево Цвет багета Бежевый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета Дерево Цвет багета Бежевый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Фоторамка выполнена из гладкой, приятной на ощупь натуральной сосны. Благодаря простой форме, а также солнечному оттенку и выразительной природной текстуре древесины модель идеально впишется интерьер, оформленный в стилях классика, эко или прованс. Рамка предназначена для демонстрации памятных фотоснимков, вышивок, других творческих работ. Прозрачное стекло защитит содержимое от выцветания и сминания, пыли, грязи, механических повреждений. Для подвешивания на стену сзади предусмотрена специальная петля. Видео Наш обзор

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