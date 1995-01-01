Фоторамка Baummann 9x13 см, сосна

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Код товара: УТ-00019586 Артикул: BFW-4001 Код товара: УТ-00019586 Артикул: BFW-4001 Размер фотографии 9х13 см Материал багета Дерево Цвет багета Светло-коричневый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 9х13 см Материал багета Дерево Цвет багета Светло-коричневый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Деревянные фоторамки BAUMMANN — изделия из натуральных, экологичных материалов. Комплектуются стеклом, креплением и задником. Видео Наш обзор

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