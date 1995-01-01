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Фоторамка Baummann c17 21x30 см, сосна, орех

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Код товара: УТ-00071858 Артикул: BFW-4115 Код товара: УТ-00071858 Артикул: BFW-4115 Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Дерево Цвет багета Коричневый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Дерево Цвет багета Коричневый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Деревянные фоторамки BAUMMANN — изделия из натуральных, экологичных материалов. Комплектуются стеклом, креплением и задником. Видео Наш обзор

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