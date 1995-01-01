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Фоторамка Baummann c17 21x30 см, сосна, орех

  • c17 21x30 см, сосна, орех
  • c17 21x30 см, сосна, орех
  • c17 21x30 см, сосна, орех
  • c17 21x30 см, сосна, орех
  • c17 21x30 см, сосна, орех
  • c17 21x30 см, сосна, орех
  • c17 21x30 см, сосна, орех
  • c17 21x30 см, сосна, орех
  • c17 21x30 см, сосна, орех
Код товара:УТ-00071858
Артикул:BFW-4115

Товар не найден

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Описание

Деревянные фоторамки BAUMMANN — изделия из натуральных, экологичных материалов. Комплектуются стеклом, креплением и задником.