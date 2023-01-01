Фоторамка Baummann 21x30 см, сосна, красное дерево
Код товара : УТ-00019601
Артикул : BFW-4214
160 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Красный
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Деревянные рамки BAUMMANN — изделия только безупречного качества. Комплектуются стеклом, креплением и задником.