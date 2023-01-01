Фоторамка Baummann 15x21 см, сосна, орех
Код товара : УТ-00019593
Артикул : BFW-4108
100 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Деревянные фоторамки BAUMMANN — изделия из натуральных, экологичных материалов. Комплектуются стеклом, креплением и задником.