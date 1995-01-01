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Фоторамка Baummann 15x21 см, сосна, красное дерево

  • 15x21 см, сосна, красное дерево
  • 15x21 см, сосна, красное дерево
  • 15x21 см, сосна, красное дерево
  • 15x21 см, сосна, красное дерево
  • 15x21 см, сосна, красное дерево
  • 15x21 см, сосна, красное дерево
  • 15x21 см, сосна, красное дерево
  • 15x21 см, сосна, красное дерево
  • 15x21 см, сосна, красное дерево
Код товара:УТ-00019594
Артикул:BFW-4208

Товар не найден

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Описание

Деревянные фоторамки BAUMMANN — изделия из натуральных, экологичных материалов. Комплектуются стеклом, креплением и задником.