Фоторамка Baummann 15x21 см, сосна, красное дерево

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Код товара: УТ-00019594 Артикул: BFW-4208 Код товара: УТ-00019594 Артикул: BFW-4208 Размер фотографии 15х21 см (А5) Материал багета Дерево Цвет багета Красный Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 15х21 см (А5) Материал багета Дерево Цвет багета Красный Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Деревянные фоторамки BAUMMANN — изделия из натуральных, экологичных материалов. Комплектуются стеклом, креплением и задником. Видео Наш обзор

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