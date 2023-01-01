Фоторамка Baummann 50x70 см, N3
Код товара : 00000059174
Артикул : 5070-N3
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
50х70 см
Описание
Рамка для 1 фотографии формата 50x70 см. Багет коричневого цвета, выполнен из легкого пластика. Ножка отсутствует, в комплекте металлический крепеж для крепления на стену. В комплект входит минеральное стекло. Рамка подходит для монтажа холстов и других материалов на подрамнике: для этого стекло вынимается, а холст вклеивается по периметру или крепится с помощью мебельного степлера.
Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.