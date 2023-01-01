Фоторамка Baummann 30x45 C17
Код товара : УТ-00063652
Артикул : 3045-C17
800 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
30х45 см
Описание
Рамка для фотографий формата 30х45 см. Багет белый с золотой каймой (пластик). Минеральное стекло, задник из ДВП (древесного волокна) с креплением на гвоздь или на леску: рамка может подвешиваться как вертикально, так и горизонтально. Ножки нет.