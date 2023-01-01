Рамка для фотографий формата 30х45 см. Багет белый с золотой каймой (пластик). Минеральное стекло, задник из ДВП (древесного волокна) с креплением на гвоздь или на леску: рамка может подвешиваться как вертикально, так и горизонтально. Ножки нет.