Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 30х45 см. Пластиковый черный багет с серебристой окантовкой имеет ширину 2.1 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеются петли для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см. Это стильные рамки, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой.