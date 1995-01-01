Фоторамка Baummann 30x45 см C16
Код товара:УТ-00069044
Артикул:3045-C16
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии30х45 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаЧёрный
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 30х45 см. Пластиковый черный багет с серебристой окантовкой имеет ширину 2.1 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеются петли для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.
Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см. Это стильные рамки, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой.