Рамка для фотографий формата 30х40 см. Легкий пластиковый багет черного цвета с серебристой каймой. Стекло минеральное, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается несколькими гибкими металлическими лепестками («стрелами»). Имеются крепления на гвоздь или на леску, рамка может подвешиваться как вертикально, так и горизонтально. Ножки у модели этого размера нет.