Фоторамка Baummann 30x40 см C16
Код товара : УТ-00057989
Артикул : 3040-C16
730 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Рамка для фотографий формата 30х40 см. Легкий пластиковый багет черного цвета с серебристой каймой. Стекло минеральное, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается несколькими гибкими металлическими лепестками («стрелами»). Имеются крепления на гвоздь или на леску, рамка может подвешиваться как вертикально, так и горизонтально. Ножки у модели этого размера нет.