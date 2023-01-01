Фоторамка Baummann 30х40 см T5, каштановая
Код товара : 00000038258
Артикул : 3040-T5
790 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Рамка для фотографий формата 30х40 см. Фигурный пластиковый багет каштанового цвета с золотистым внутренним кантом. Задник из листа оргалита крепится к рамке с помощью нескольких гибких металлических лепестков, фотография плотно прилегает к стеклу. Стекло минеральное, его толщина 1.5 мм. Имеется небольшая металлическая проушина для подвешивания на стену, ножки у модели этого размера не предусмотрено. Рамку можно разместить как горизонтально, так и вертикально.