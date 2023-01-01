Фоторамка Baummann 21x29,7 см U6
Код товара : УТ-00044652
Артикул : 2129-U6
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для 1 фотографии формата 21x29,7 см. Багет черного цвета с серебристым рельефом и эффектом старения из легкого пластика. Ножка отсутствует, в комплекте металлический крепеж для крепления на стену. В комплект входит минеральное стекло. Рамка подходит для монтажа холстов и других материалов на подрамнике: для этого стекло вынимается, а холст вклеивается по периметру или крепится с помощью мебельного степлера.
Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.