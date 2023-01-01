Рамка для дипломов, рамок, сертификатов формата А4 (21 х 29.7 см). Багет белый с золотой каймой (пластик). Минеральное стекло, задник из ДВП, древесного волокна, с креплением на гвоздь или на леску: рамка может подвешиваться как вертикально, так и горизонтально. Ножки нет.