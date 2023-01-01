Фоторамка Baummann 21x29.7 см C16
Код товара : УТ-00057987
Артикул : 2129-C16
530 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для дипломов, рамок, сертификатов формата А4 (21 х 29.7 см). Багет черный с серебристой каймой (пластик). Минеральное стекло, задник из ДВП, древесного волокна, с креплением на гвоздь или на леску: рамка может подвешиваться как вертикально, так и горизонтально. Ножки нет.