Фоторамка Baummann 21x29,7 см, C12
Код товара : УТ-00022538
Артикул : 2129-C12
530 ₽
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2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.