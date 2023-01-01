Фоторамка Baummann А4 21х29.7 см T5, каштановая
Код товара : 00000038462
Артикул : 2129-T5
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для дипломов, грамот, сертификатов и других документов формата А4 (21х см. Фигурный пластиковый багет каштанового цвета с золотистым внутренним кантом. Задник из листа оргалита крепится к рамке с помощью нескольких гибких металлических лепестков, фотография плотно прилегает к стеклу. Стекло минеральное, его толщина 1.5 мм. Имеется небольшая металлическая проушина для подвешивания на стену, ножки у модели этого размера не предусмотрено. Рамку можно разместить как горизонтально, так и вертикально.